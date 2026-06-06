İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin çadırlarını hedef alan saldırısında 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) kentin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde bir çadıra saldırı düzenledi.

Çevredeki çadırların da zarar gördüğü saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybederken, aralarında çocukların da olduğu 10 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 951'e, yaralıların sayısı da 2 bin 984'e yükseldi.