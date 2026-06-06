Haberler

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilenlerin çadırlarını hedef alan saldırısında 6 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor.

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin çadırlarını hedef alan saldırısında 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) kentin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde bir çadıra saldırı düzenledi.

Çevredeki çadırların da zarar gördüğü saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybederken, aralarında çocukların da olduğu 10 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 951'e, yaralıların sayısı da 2 bin 984'e yükseldi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarıyla görüştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
Uçağa bindiler! İran Milli Takımı, ABD vizesini Ankara'daki elçilikten aldı

Uçak kalktı! Haftalardır bekledikleri ABD vizesini Ankara'da aldılar
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Ünlü oyuncu Aleyna Solaker rüya gibi teklife evet dedi

Fethiye’de masalsı teklif: Ünlü oyuncu evet dedi, yüzüğü taktı
Amerikalı ortakları da skandala kayıtsız kalmadı! Rahmi Koç'un ırkçı ve seksist şakasına tepkiler çığ gibi

Rahmi Koç'un Irkçı ve seksist şakasına ortakları tepkili
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!

Gürsel Tekin, CHP'ye geri dönen partililere rozet taktı

Hepsini Özgür Özel göndermişti, böyle geri döndüler