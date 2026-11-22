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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 6 Filistinlinin cenazesi ile 33 yaralının getirildiği belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1675'e, yaralananların sayısının 6 bin 95'e yükseldiği paylaşılan açıklamada, ateşkes sürecinde enkaz altından 851 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74 bin 742'ye, yaralı sayısının ise 176 bin 227'ye ulaştığı aktarıldı.

İsrail ordusu Gazze'de "Sarı Hat" yakınlarında yeni saldırı başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda yeni bir askeri saldırı başlatmıştı.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünden (COGAT) 18 Kasım'da yapılan açıklamada, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda, "Sarı Hat" yakınlarındaki 660, 661 ve 666 numaralı bölgelerde askeri operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesinin öngörüldüğü ayrım çizgisini ifade ediyor.

İsrail, ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek işgalini genişletirken 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutmayı sürdürüyor.

Filistin tarafı ise İsrail'in anlaşma hükümlerine uymadığını, "Sarı Hat"ı sürekli Gazze'nin iç kesimlerine doğru kaydırarak işgal alanını genişlettiğini ve çevredeki sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtiyor.

Kaynak: AA