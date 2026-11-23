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İsrail ordusunun yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivil bir aracı bombalaması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin Ketibe bölgesinde sivil bir aracı vurdu.

İlk belirlemelere göre, saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1679 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 100 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana saldırılarında ise toplam can kaybı 74 bin 746'ya, yaralı sayısı 176 bin 234'e ulaştı.

Kaynak: AA