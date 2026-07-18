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İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda biri çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda biri çocuk 5 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu biri çocuk 5 sivilin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajnası WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, kuzeydeki Gazze kentinin en-Nasr Mahallesi'nde bir evi hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

Haberde, İsrail'in eve düzenlediği saldırı sonucu biri kız çocuğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı ifade edildi.

Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail'in Nasr Mahallesi'ne yönelik saldırısında biri kız çocuğu en az 5 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünce yapılan açıklamada da İsrail'in Nasr Mahallesi'nde bombaladığı evde yaşamını yitiren ve yaralanan vatandaşların tahliyesi için çalışmaların başlatıldığı belirtildi???????.

İsrail'in sabah saatlerinde Gazze kentinde sivillerin toplandığı bir noktaya insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda da 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
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