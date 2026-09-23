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Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarında 1402 kişi öldü, 4 bin 881 yaralı var

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İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1402 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 881 kişi yaralandı. Aynı dönemde enkaz altından 834 cenaze çıkarıldı, son 24 saatte hastanelere 3 ölü ve 18 yaralı getirildi.

İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1402 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 881 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki hastanelere son 24 saatte 3 ölü ve 18 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1402 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 881 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 834 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 922'ye, yaralı sayısının 174 bin 995'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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