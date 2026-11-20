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İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve kara saldırılarında 1 Filistinli hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Avde Hastanesi kaynaklarına göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Nusayrat Mülteci Kampı'nın Yeni Kamp bölgesinde düzenlediği saldırıda Filistinli Diyab İsa Razi (60) hayatını kaybetti, Razi'nin cenazesi hastaneye getirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait bir İHA'nın aynı kamptaki 20. Cadde'de yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir çadıra düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun topçu ateşi ve silahlı saldırısı sonucu aralarında bir kadının da bulunduğu 5 Filistinli yaralandı.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde İsrail'e ait bir İHA'nın elektrikli bir bisikleti hedef alan saldırısı sonucu 4 Filistinli yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Yaralılar, kentin batısındaki Şifa Hastanesi ile doğusundaki Baptist Hastanesi'ne sevk edildi.

Ateşkes ihlallerinin ağır bilançosu

Gazze Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına yönelik ihlalleri sonucunda 1662 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 7 kişi yaralandı.

İsrail'in ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'te başlattığı ve Birleşmiş Milletler (BM) ile insan hakları kuruluşlarınca "soykırım" olarak nitelendirilen saldırılarda ise çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 176 binden fazla kişi yaralandı.

Altyapısının yaklaşık yüzde 90'ının yok olduğu Gazze'de yeniden imar maliyetinin BM verilerine göre 71,4 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA