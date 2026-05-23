İsrail'den Gazze'de sivillerin toplandığı alana İHA saldırısı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da sivillerin bulunduğu alana İHA ile saldırı düzenledi; 2 Filistinli yaralandı. Ayrıca Şucaiyye'de yıkım, Beyt Lahiya ve Han Yunus'a topçu atışları yapıldı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivillerin bulunduğu bir alana insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 2 Filistinli yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait İHA, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu alanı hedef aldı. Saldırıda Filistinli 2 genç yaralandı.

Görgü tanıkları da İsrail'e ait İHA'nın Cibaliya'nın doğusunda yerinden edilenlerin barındığı Halava Mülteci Kampı çevresinde sivillerin toplandığı alanı hedef aldığını, saldırının bölgede büyük paniğe neden olduğunu aktardı.

İsrail ordusundan Şucaiyye'de yıkım, Beyt Lahiya ve Han Yunus'a topçu atışı

Öte yandan İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde sivil yapıları patlayıcılarla yerle bir etti.

Yıkım sırasında çevrede şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ile güneyindeki Han Yunus'u da topçu atışları ve askeri araçlardan açtığı yoğun ateşle vurmaya devam etti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
