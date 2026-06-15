Gazze'de 4 yaşındaki kız çocuğu İsrail ateşiyle başından ağır yaralandı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin Tuffah Mahallesi'ne ateş açtı. 4 yaşındaki Gina Bülbül başından vurularak ağır yaralandı. Daha önce de 3 yaşında bir çocuk ile bir kadın hayatını kaybetmişti.
İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde açtığı ateş sonucu 4 yaşındaki kız çocuğu başından vurularak ağır şekilde yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Tuffah Mahallesi'nin doğusundaki Meşahire bölgesine ateş açtı.
Açılan ateşte başından vurulan 4 yaşındaki Gina Bülbül, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
Filistinli küçük kızın sağlık durumuna ilişkin henüz detaylı bilgi verilmedi.
Ateşkese rağmen İsrail ordusunun bu sabah Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 yaşındaki çocuk ile 1 kadın hayatını kaybetmişti.