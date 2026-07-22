İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, birçok kişinin yaralandığı belirtildi.

Hastane ve yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını yoğun ateşle hedef aldı.

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Mufid Abdülhamid Ebu'l Anin'in (59) cenazesi ve yaralananlar bölgedeki Nasır Hastanesi'ne ulaştırıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Refah kentinde de bir Filistinli tanktan atılan top mermisi ile yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze kentindeki el-Faluca Mahallesi'nde düzenlediği İHA saldırısında da bir kişi ağır yaralandı.

Öte yandan, İsrail'in daha önce düzenlediği saldırılarda yaralanan ve Şifa Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Ahmed Hassan (34) isimli Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında işgal alanını genişletme hedefiyle ateş açarak ilerlediğine işaret etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarını, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürüyor.