İsrail'in Gazze'ye saldırısında tüm ailesini kaybeden baba, evinin enkazında elekle kemik parçaları arıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun hava saldırılarında evi iki tonluk bombayla yıkılan Filistinli Mahmud İsmail Hammad, enkaz altında kalan yakınlarının naaşlarına ait kemikleri 180 gündür elek kullanarak bulmaya çalışıyor.

Gazze kentinin Sabra Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Hammad, 15 Aralık 2023'te İsrail savaş uçaklarının evini iki tonluk bombayla hedef aldığı saldırıda hamile eşini ve 6 çocuğunu kaybetti.

Aynı saldırıda kardeşi, yengesi ve 4 yeğeni de yaşamını yitirdi, Hammad ise saldırıdan ağır yaralı kurtuldu.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de enkaz kaldırma ve arama çalışmaları için gerekli ekipmanlara ulaşılamıyor.

Acılı baba Hammad, yaklaşık 180 gündür çevredekilerin yardımıyla kazma ve elek kullanarak enkaz altındaki kemiklere ulaşmaya çalışıyor.

Atılan yaklaşık iki tonluk bomba her şeyi yerle bir etti

AA muhabirine konuşan Hammad, saldırı anını şu sözlerle anlattı:

"Eşim ve çocuklarımla sıradan, sade bir evde yaşıyorduk. Hayatta sahip olduğumuz tek şey o ev ve küçük hayallerimizdi. Bir gece saat 23.30'da İsrail savaş uçakları evimizi hedef aldı. Atılan yaklaşık iki tonluk bomba her şeyi yerle bir etti."

Saldırıda hamile eşini ve 6 çocuğunu kaybettiğini dile getiren Hammad, kendisinin de vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşacak şekilde yaralandığını söyledi.

Hastaneye kaldırıldığını ancak tedavi imkanlarının yetersiz olduğunu ifade eden Hammad, bir süre sonra ayakta durabilecek hale gelince yıkılan evine döndüğünü belirtti.

Hammad, enkazda ilk olarak kardeşinin ayağını gördüğünü belirterek mahalledeki gençlerin yardımıyla kardeşi ve ailesinin naaşlarını çıkartıp defnedebildiklerini söyledi. Filistinli baba eşine ve çocuklarına ise o gün ulaşamadığını vurguladı.

"Eşimi karnındaki ceninin kemiklerinden tanıdım"

Ailesine ulaşabilmek için kendi imkanlarıyla enkazı kazmaya başladığını anlatan Hammad, "Yaklaşık 180 gündür sabah namazından sonra çalışmaya başlıyor, akşam namazına kadar devam ediyorum. Bazen karanlıkta bile aramayı sürdürüyorum." dedi.

Eşinin saldırı sırasında dokuz aylık hamile olduğunu belirten Hammad, yoğun bombardıman nedeniyle hastaneye gidemediklerini, eşinin onuncu aydayken karnındaki bebeğiyle birlikte İsrail saldırısında enkaz altında yaşamını yitirdiğini söyledi.

Hammad, "Enkaz altında ailemi ararken eşimi ancak karnındaki ceninin kemiklerinden tanıyabildim." dedi.

Zamanla çocuklarının kemiklerine parça parça ulaşabildiğini söyleyen Hammad, Gazze'de hala çok sayıda ailenin sevdiklerinin naaşlarına ulaşamadığına dikkati çekti.

Hammad, "Çocuklarını hayatta tutmakta zorlanan insanlar, ölülerini enkaz altından nasıl çıkarabilir?" diyerek Gazze'de yaşanan insani felaketi dile getirdi.

"Bir İsrail askeri için ayağa kalkan dünya, binlerce Gazzeli için susuyor"

Dünyanın Gazze'ye yönelik saldırılara sessiz kaldığını vurgulayan Hammad, "Bir İsrail askerinin cesedi enkaz altında kaldığında ortalık ayağa kaldırılıyor. Ama burada binlerce sivil tonlarca bombayla öldürülüyor. Bir İsrail askeri için ayağa kalkan dünya, binlerce Gazzeli için susuyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve insan hakları söylemlerinin yaşananlar karşısında anlamını yitirdiğini belirten Hammad, bunun açık bir çifte standart olduğunu vurguladı.

Tedaviye ihtiyacı olmasına rağmen sınır kapılarının kapalı olduğunu da aktaran Hammad, diğer yaralılar gibi Gazze'den çıkabilmek için geçişlerin açılmasını beklediğini ifade etti.

Hammad, "Bu insanların en azından onurlu bir şekilde defnedilme hakkı var. Bu, unutulmaması gereken insani ve vicdani bir sorumluluktur." diyerek enkaz altında kalan naaşların çıkarılması için çağrıda bulundu.

Yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, barınma malzemeleri, ilaç, hastane ekipmanları, çadırlar, mobil evler ve yeniden inşa için gerekli inşaat materyallerinin Gazze'ye girişine izin verme taahhüdünü yerine getirmedi.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıldan uzun süren saldırıları sonucu 71 binden fazla Filistinli öldü, 171 binden fazla kişi yaralandı, sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.