Gazzeli 9 yaşındaki Ritac, gittiği okuldan İsrail saldırısı nedeniyle beyaz kefenle döndü

9 yaşındaki Ritac Reyhan, Gazze Şeridi'ndeki okula gitmek için evinden çıkarken İsrail saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Ailesi, Ritac'ın ölüm haberinin ardından büyük bir acı yaşarken, eğitim için açılan çadır okulunda da güvenlik endişeleri gündeme geldi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 9 yaşındaki Ritac Reyhan, okula gitmek için çıktığı eve İsrail saldırısı nedeniyle bir daha dönemedi.

Beyt Lahiya'daki Ebu Ubeyde bin Cerrah Okulu'nun enkazında kurulan "çadır okul", 9 Nisan'da İsrail ordusunun yeni bir ateşkes ihlaline tanıklık etti.

Eğitim Bakanlığının izni ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) desteğiyle kurulan ve İsrail ordusunun işgal ettiği Sarı Hat'a yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki çadır okula 500 civarında öğrenci kayıt yaptırmıştı.

Bu öğrencilerden biri de Ritac'tı. Ritac perşembe günü, her zamankinden farklı olarak kendi başına uykudan kalktı, saçlarını taradı, "okuldan dönünce yerim" diyerek yemek bile yemeden çadırdan çıktı. Eğitim için gittiği okuldan bir saat sonra "öldü" diye haber ve bir de Ritac'ın kana bulanmış defteri geldi.

Okula gitti bir saat sonra acı haberi geldi

Ritac'ın ölüm haberi ailesini şok etti. Elinde kızı için aldığı takım elbiseyi tutan anne Ala Reyhan, "Bunlar Ritac'ın elbiseleri. Dayısının bir hafta sonra olacak düğünü için almıştım. Düğün mateme dönüştü. Beyaz kıyafetler almıştık ama beyaz kefene sardık." ifadeleriyle hayallerle acı gerçekler arasındaki farkı dile getirdi.

Kızının Ebu Ubeyde Bin Cerrah okulu açılınca arkadaşlarıyla birlikte okula gitmek istemesi üzerine gidip kayıt yaptırdıklarını anlatan Ala, "9 yaşında bir çocuk, tüm çocuklar gibi okula gitti, sonra ölüm haberi geldi." dedi.

Anne Ala, başkalarının da aynı acıyı yaşamaması için "çocuklarınızı böyle tehlikeli yerlerdeki (Sarı Hat) okullara göndermeyin" çağrısı yaptı.

Saldırı günü hal ve hareketleri farklıydı

Ritac'ın ninesi Semira Reyhan da Ritac'ın düğünde giyeceği kıyafetin özellikle beyaz olmasını istediğine işaret etti.

Nine Semira,"O gün kendisi kalktı. 'Geç kaldım gidiyorum' dedi. Saçlarını taradı. Ben 'sen tarayamazsın git annen tarasın ve toplasın' dedim. Gitti annesi saçlarını topladı. Her zaman yemek yiyerek çıkan çocuk bu sefer yemeden çıktı. 'Okuldan gelince görüşürüz' dedi ve gitti. O günün gecesinde düğün için okuldan 3 gün izin alacağını söylemişti. Ben de 'tamam' demiştim. Sabah oldu ve haberi geldi." diyerek Ritac'ın saldırıya uğradığı günkü halini anlattı.

Okul Müdürü Eymen Reyhan ise okulun 4-5 gün önce açıldığını, tahta ve naylondan (çadır) ibaret olan sınıflarda 40 öğrencinin ders gördüğünü söyledi.

Eymen, saldırı anını, "Öğrenciler sınıflarındaydı ve öğretmen başlarındaydı. Bu deftere (elinde tuttuğu kanlı defter) yazıyordu. Birden çocukların "vuruldu vuruldu" diye bağırmaya başladıklarını duyduk. Sınıfa geldik baktık ki kurşun Ritac'ın ağzından girmiş, yüzü kanlar içinde. Elindeki defter de kana bulanmış. Aldık hastaneye götürdük." diyerek anlattı.

Okulun, Sarı Hattın 2 kilometre uzağında olduğuna değinen Eymen, çocukların çadırlarda eğitim görürken bile güvende olmamalarına tepki gösterdi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi

Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor

Ünlülere yeni operasyon geliyor, bu sefer uyuşturucu değil
Haberler.com
500

Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor

Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı

Ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor

İndirimin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor
Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor

Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı

Tarih yazdığı maçtan sonra söyledikleri ortalığı yıktı

13 gün boyunca yerin 300 metre altında kaldı! İlk sözleri bakın ne oldu

Yerin 300 metre altında 13 gün! İlk sözleri bakın ne oldu