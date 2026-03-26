Haberler

Refah Kapısı'ndan 47 Filistinli Mısır'a Geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in sınırlı geçiş izni verdiği Refah Sınır Kapısı üzerinden 47 Filistinlinin tedavi için Gazze'den ayrılarak Mısır tarafına geçiş yaptığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, 17 hasta ve 30 refakatçiden oluşan yeni bir grubun Han Yunus'ta Kızılaya ait olan Tıbbi Rehabilitasyon Hastanesi'nden alınarak Refah Sınır Kapısı'na götürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'deki hastaların yurt dışında tedavisi için yapılan bu tahliyelerin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

İsrail ordusunun İran'a başlattığı saldırıların ardından kapattığı Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı 19 Mart'ta yalnızca yayaların geçişi için yeniden açtığı belirtilmişti.

İsrail medyasında yer alan haberde İsrail'in İran misillemelerini gerekçe göstererek kapattığı sınır kapısını ABD yönetiminin baskısıyla yeniden açmak zorunda kaldığı ifade edilmişti.

İsrail, Refah'ı İran'a saldırıları başlattığı gün kapatmıştı

İsrail ordusu, 28 Şubat'ta Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıları ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.

Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2 yıl işgal altında kapalı tuttuğu, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı 2 Şubat'ta yalnızca yayaların çift yönlü geçişlerine açmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), ateşkes sonrası dahi İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne yeterli yardımın girmediğine dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
