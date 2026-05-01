Gazze'den 37 Hasta Tahliye Edildi

Gazze Şeridi'ndeki 37 hasta ve yaralının, İsrail'in sıkı kısıtlamalar uyguladığı Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edildiği bildirildi.

Filistin Kızılayı ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koordinasyonunda yürütülen tıbbi tahliye kapsamında, 37 hasta ile 56 refakatçiden oluşan toplam 93 Filistinli Gazze'den ayrıldı.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin aktardığına göre, hasta ve refakatçileri taşıyan ambulanslar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Filistin Kızılayına bağlı Tıbbi Rehabilitasyon Hastanesinden hareket ederek Refah Sınır Kapısı'na ulaştı.

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nims, AA'ya yaptığı açıklamada, tahliyelerin ağır hasta ve yaralıların hayatını kurtarmaya yönelik sürdürülen sağlık çalışmalarının parçası olduğunu belirtti.

Nims, Gazze'de yaklaşık 18 bin hasta ve yaralının bölge dışında tedaviye ihtiyaç duyduğunu, ancak İsrail'in sınır geçişlerine yönelik kısıtlamaları nedeniyle şimdiye kadar tahliye edilenlerin sayısının ihtiyaca kıyasla oldukça sınırlı kaldığını ifade etti.

Gazze'de sağlık altyapısının büyük ölçüde zarar görmesi ve birçok tedavi hizmetinin verilememesi nedeniyle ağır hastalar ile kritik yaralıların bölge dışına sevkinin acil ihtiyaç haline geldiği belirtiliyor.

İsrail'in Mayıs 2024'ten bu yana kontrol altında tuttuğu Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafı, 2 Şubat'ta sınırlı ve sıkı kısıtlamalarla yeniden açılmıştı.

İsrail'in, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açması öngörülüyordu ancak İsrail yönetimi bu yükümlülüğü yerine getirmedi.

Filistin Kızılayı verilerine göre, kapının yeniden açılmasından bu yana yalnızca yaklaşık 700 hasta ve yaralı Gazze dışına çıkarılabildi. Buna karşın 18 binden fazla hasta ve yaralı tedavi için tahliye edilmeyi bekliyor.