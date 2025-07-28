Gazze Çatışmalarında İntihar Vakaları Artıyor

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin kimlik tespitinde görevli bir yedek askerin evinde intihar ettiği belirtildi.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Ariel Meir Taman isimli yedek askerin dün İsrail'in güneyindeki Ofakim kentindeki evinde intihar ettiği kaydedildi.

Taman'ın Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin kimlik tespitinde görevli olduğu aktarıldı.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri arasındaki intihar vakalarında kaydedilen artışa dikkati çekildi.

Bu ay aktif görevde bulunan 6 askerin intihar ettiğine işaret edilen haberde, 7 Ekim 2023'ten bu yana intihar eden İsrail askeri sayısının ise 45 olduğu kaydedildi.