Gazipaşa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki Egemen Ceylan, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Egemen Ceylan (17) yönetimindeki 07 BUV 076 plakalı motosiklet, Gazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda Abdülkerim B'nin kullandığı 07 BBF 420 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle refüje savrulan motosiklet sürücüsü Ceylan ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.