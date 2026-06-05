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Gazipaşa'da Meyve Yüklü Kamyon ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meyve yüklü kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde meyve yüklü kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Beyobası Mahallesi üzerinde bulunan kontrolsüz Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Gazipaşa'dan Alanya istikametine seyir halinde olan H.K.'nin kullandığı 31 DA 066 plakalı meyve yüklü kamyon, Beyobası yönünden ana yola çıkan Ufuk Y. idaresindeki 07 CIS 310 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kamyonun yaklaşık 8 metre sürüklediği kamyonet refüjde durdu. Kamyonetin şoförü Ufuk Y.'nin ağır yaralandığı kazada kamyon şoförü H.K. hafif şekilde yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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