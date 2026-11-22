Gazipaşa'da eşini öldürüp intihar eden şüpheli ve eşinin cenazeleri morgdan alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gazipaşa'da eşi tarafından öldürülen kadın ile cinayetin ardından intihar eden şüphelinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından oğulları tarafından alındı. Cenazelerin yarın Gazipaşa'nın Bakılar Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.
CENAZELERİ MORGDAN ALINDI
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde eşi Hasan Ergün tarafından öldürülen Fatma Ergün ile cinayetin ardından intihar eden şüphelinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri sonrası oğulları tarafından alındı. Cenazelerin, Gazipaşa'nın Bakılar Mahallesi'nde yarın defnedileceği öğrenildi.
Arda KIR/ANTALYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı