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CENAZELERİ MORGDAN ALINDI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde eşi Hasan Ergün tarafından öldürülen Fatma Ergün ile cinayetin ardından intihar eden şüphelinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri sonrası oğulları tarafından alındı. Cenazelerin, Gazipaşa'nın Bakılar Mahallesi'nde yarın defnedileceği öğrenildi.

Arda KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı