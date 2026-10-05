Gaziosmanpaşa'da tatlıcıda piknik tüpü patladı, sahibi 'hiçbir şeyimiz kalmadı' dedi

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Gaziosmanpaşa'da bir tatlıcıda piknik tüpünün patladığı an çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hürriyet Mahallesi'nde tatlı satılan bir iş yerinde sabah saatlerinde piknik tüpü patladı.

Patlamanın ardından dükkan içinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri iş yerindeki yangını söndürdü.

Patlama sonucu dükkanda hasar oluştu.

Öte yandan patlama anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İş yeri sahibi Ramazan Sav, yaptığı açıklamada, "Biz olay esnasında evimizde uyuyorduk. Komşu esnaflarımızdan dükkanımızda patlama olduğuna dair haber geldi. İtfaiye ekipleri sağ olsun kepenkleri keserek içeri girdiler. İçeride ufak çapta çıkan yangını söndürdüler. Maalesef kullanılabilecek hiçbir şeyimiz kalmamış." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA