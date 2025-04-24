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Gaziosmanpaşa'da Sokakta Darbeden Anlar Kameraya Yansıdı

Gaziosmanpaşa'da Sokakta Darbeden Anlar Kameraya Yansıdı
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Gaziosmanpaşa'da bir grup, bir kişiyi sokakta darp etti. Olay, bir kadının pencereden izlediği sırada tartışmanın büyümesiyle gerçekleşti. Polis ekipleri olaya müdahale ederek kavgayı sona erdirdi.

Gaziosmanpaşa'da kalabalık grubun bir kişiyi sokakta darbettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre bir grup, öğle saatlerinde bir apartmanın penceresindeki kadına baktığını öne sürdükleri kişiyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kalabalık grup, bu kişiyi darbetmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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