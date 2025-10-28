Gaziosmanpaşa'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle 590. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflardan biri yanındaki tabancayla ateş açtı.

Silahtan çıkan mermiler karşı gruptan 3 kişi ile yoldan geçen bir kadına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Deniz B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, kavganın ardından yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.