İstanbul'da silah ticaretine operasyon: 1 gözaltı

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa'da yaptığı operasyonda silah ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gaziosmanpaşa'da silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde 13 kurusıkıdan çevirme tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 5 namlu ve 19 şarjör ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaziosmanpaşa'da yapılan istihbari çalışmalarda bir kişinin silah ticareti yaptığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, dün sokakta durduruldu. Y.Ç.T. (31) isimli şüphelinin üst aramasında tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ise 13 kurusıkıdan çevirme tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 5 namlu ve 19 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
