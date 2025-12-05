İstanbul'da otomobille motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Gaziosmanpaşa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Bağlarbaşı Mahallesi Kavaklıdere Sokak'ta motosikletle otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan ve sürüklenen motosiklet sürücüsü, kazayı gördüğü için duran bir diğer sürücünün aracına çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yola savrulup sürüklenmesi ve otomobile çarparak durabilmesi yer alıyor.