Gaziosmanpaşa'da apartman önüne el yapımı patlayıcı atıldı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, daha önce el yapımı patlayıcı atılan apartmanın önüne ikinci kez patlayıcı atıldı. Patlama sonucunda bir otomobil ve dairenin camında hasar meydana geldi. Olayla ilgili güvenlik önlemleri alındı ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, ekim ayında el yapımı patlayıcı atılan apartmanın önüne ikinci kez patlayıcı atıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen patlama sonucu park halindeki bir otomobil ile bir dairenin camında hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Patlayıcının, eylül ayında cezaevinden tahliye olan Batuhan K'nin yaşadığı dairenin önüne atıldığı, aynı yere ekim ayında da el yapımı patlayıcı atıldığı anlaşıldı.

Şüphelileri yakalamak için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
