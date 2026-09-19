Haberler

Gaziosmanpaşa'da çift, iki çocuğunun yanında darbedildi; şüpheli eski komşu çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziosmanpaşa'da bir çift, iki çocuğunun yanında, eski komşusu ve yanındakilerce darbedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda polis, 15 yaşındaki şüpheli ile yanındakileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziosmanpaşa'da, bir çiftin, iki çocuğunun yanında, aralarında komşusunun da olduğu bazı kişilerce darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde 16 Eylül'de, bir iş yerinin önünde iki çocuğuyla taksi bekleyen baba R.B. (33) ile eşi D.B'nin (34) bazı şüphelilerce darbedilmesine yönelik şikayet üzerine harekete geçti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, çifti darbedip çevredekilerin araya girmesinin ardından kaçan şüphelilerin eski komşuları İ.Y. (15) ve yanındaki kişiler olduğunu belirledi.

Yapılan araştırmada, şüpheli İ.Y'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirlendi.

Darbedilen R.B'nin "uyuşturucu madde kullanımı" ve "ticareti" ile "tehdit", eşi D.B'nin ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, İ.Y. ile olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, baba R.B'ye iki çocuğu ve eşinin yanında yumrukla saldırılması, araya giren eşinin de darbedilmesi ve çevredekilerin araya girmesi yer alıyor.

Kaynak: AA
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak

İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Grönland'da 'kalıcı güvenlik kontrolü' konusunda Danimarka ile anlaşmaya varıldığını açıkladı

Gözünü diktiği toprakların kontrolü artık süresiz olarak ABD'nin

Menisküsü yırtıldı! Fenerbahçe'nin yıldızı 2 ay yok

Şok üstüne şok! Fenerbahçe'nin yıldızı 2 ay yok
Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle

Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
Sahneye çocukları çağıran Bülent Ersoy harçlık verirken kesenin ağzını açtı

Bonkör Diva: Kesenin ağzını açtı, çocuklar havalara uçtu
Adı tartışma konusu olan YENİ Parti'de iki isim üzerinde duruluyor

Yargıtay tebligatı göndermişti: Masada 2 alternatif isim var

Ücretli öğretmen, 'İşe alındım' diye gittiği okuldan aldığı cevapla şoke oldu

Ücretli öğretmen "İşe alındım" diye gitti, aldığı cevapla şoke oldu
Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi

14 yıl sonra aynı kabus! Polise özel yetki verildi