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Gaziosmanpaşa’da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Gaziosmanpaşa’da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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GAZİOSMANPAŞA’da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

GAZİOSMANPAŞA'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çatının alev alev yandığı anlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevli yanan çatıdaki yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangında küle dönen çatı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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