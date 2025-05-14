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Gaziemir Belediyesi'ne Çevre Kirliliğinden 1.9 Milyon Lira Ceza

Gaziemir Belediyesi'ne Çevre Kirliliğinden 1.9 Milyon Lira Ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'de açık alanda çöp depolaması nedeniyle Gaziemir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin 726 lira idari para cezası uyguladığını açıkladı. Atıfbey Mahallesi'ndeki vahşi depolama alanında yapılan denetim sonrası sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'de açık alanda çöp depolanmasıyla oluşan çevre kirliliği nedeniyle Gaziemir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin 726 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince ihbar üzerine yapılan denetimde, Gaziemir'in Atıfbey Mahallesi'ndeki boş bir alana hafriyat ve evsel nitelikli atıkların vahşi depolama yöntemiyle döküldüğü tespit edildi.

Çevre Kanunu'na istinaden Gaziemir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin 726 lira idari ceza uygulandı. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Söz konusu alan, ekiplerin gözetiminde temizlenerek, atıkların Büyükşehir Belediyesi'ne ait sahaya taşınması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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