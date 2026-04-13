Kan donduran iddia! Simitçi diye bildiği kişi, katili oldu

Gaziantep'te 16 Mart 2024 tarihinde Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Mehmet Polat silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İddiaya göre, Polat eşinin çağırması nedeniyle görüşme için dışarı çıktı ve kısa süre sonra kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Polat'ın ailesi, olayın planlı bir saldırı olduğunu öne sürdü.

Anne Selma Polat, oğlunun bir kişi tarafından görüşme bahanesiyle çağrıldığını ve pusuya düşürüldüğünü iddia etti. Olayda herhangi bir husumet bulunmadığını belirten anne, saldırıyı gerçekleştiren kişileri tanımadıklarını ifade etti. Polat, oğlunun eşiyle ufak bir tartışma yaşadığını ve boşanma kararı aldıklarını, ancak eşinin onu simitçiye çağırarak altınlarını vereceğini söylediğini anlattı. Oğlunun olay yerine gittiğinde, onu çağıran kişinin aslında simitçi olmadığını öğrendiğini ve beklerken maskeli kişilerin saldırısına uğrayarak sırtından vurulduğunu söyledi.

Anne Polat, suçluların en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, oğlunun nerede olduğunu bilen tek kişinin eşi olduğunu ve bu nedenle olayın planlı olduğunu düşündüğünü ifade etti. Yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi. Aile, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve adaletin sağlanması için çağrıda bulunuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi