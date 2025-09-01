Gaziantep, Kilis, Malatya ve Adıyaman'da Uyum Eğitimleri Başladı

Gaziantep, Kilis, Malatya ve Adıyaman'daki okullarda okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri başladı.

Gaziantep'te 143 bin 286 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan uyum eğitimi kapsamında sabah saatlerinde velileriyle birlikte okula geldi.

Öğretmenleri tarafından karşılanan öğrenciler, eğitim hayatına "merhaba" dedi.

Kilis

Kilis'teki anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda da uyum eğitimi başladı.

Program kapsamında öğrenciler, öğrenim görecekleri okullara aileleriyle geldi. 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'na sabah saatlerinde gelen öğrencilere uyum eğitimi hakkında bilgi verildi.

Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin heyecanla bugünü beklediklerini söyledi.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Kilis'te 105 okulumuzda, 269 şubemizde 4 bin 150 öğrencimizle uyum seminerine başlamış bulunuyoruz. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bizler de onlar kadar heyecanlıyız. Eğitim yılını tüm öğrencilerimizle başarılı bir şekilde tamamlayacağız."

Velilerden Mustafa Sevengül, çocuğunun okuldaki ilk günü dolayısıyla heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Uyum eğitimi programıyla çocukların okula uyum sürecinin daha kısa sürede ve daha az kaygıyla gerçekleşmesi, ailelerin bilinçli ve işbirliğine dayalı bir yaklaşım sergilemeleri, öğretmenlerin ise uygulamaları kolaylaştıran standart bir kaynakla desteklenmeleri hedefleniyor.

Adıyaman

Adıyaman'da anaokulu ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Örenli İlkokulu'na gelen öğrencilere uyum programı hakkında bilgi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, okul ziyaretinde yaptığı açıklamada, depremden önceki sayıdan daha fazla derslikle eğitime başladıklarını söyledi.

Uyum haftasında öğrencilere başarılar dileyen Tosun, şöyle konuştu:

"Eğitimin başlaması ve öğrencilerle buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Kentimizdeki toplu konutlarda bulunan okullarımızı hazırladık. Bugün okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimiz eğitime başladı. Gelecek haftadan itibaren 793 okulda 158 bini aşkın öğrenciyle eğitim başlayacak."

Malatya

Malatya'da da uyum eğitimi kapsamında ilk ders zili çaldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, 91000 Dev Öğrenci Sevgi Anaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu.