İki aile arasındaki kavgaya aracıyla daldı: 7 kişi yaralandı

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Gaziantep'te iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede tekme, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. 7 kişinin yaralandığı olayda, kavganın ortasına hafif ticari araçla hızla dalan sürücü büyük panik oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, önceki akşam Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tarafların birbirine sözlü tepki göstermesiyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Öfkeli grup, tekme ve tokatların yanı sıra taş ve sopalarla birbirine saldırdı.

SÜRÜCÜ KAVGAYA DALDI

Kavganın devam ettiği sırada olay yerine gelen bir kişi, hafif ticari aracıyla kalabalığın arasına hızla daldı. Araçla grubun üzerine doğru ilerleyen sürücünün bu hamlesi, kavgaya karışanlar arasında paniğe neden oldu.

Olay sırasında 7 kişi yaralandı. Araçtan inen sürücünün de kalabalıktaki kişiler tarafından darbedildiği görüldü.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, tarafları ayırmakta zorlanınca biber gazıyla müdahalede bulundu ve havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.

Kavganın ardından yaralananlar için sağlık ekipleri bölgeye çağrılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINDA

Mahallede büyük paniğe neden olan kavga, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine taş ve sopalarla saldırdığı, ardından hafif ticari aracın kalabalığın arasına hızla girdiği görülüyor.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı