Gaziantep Valisi Kemal Çeber, halı fabrikasındaki yangına ilişkin açıklama yaptı
GAZİANTEP Valisi Kemal Çeber, halı fabrikasındaki yangına ilişkin açıklama yaptı.
GAZİANTEP Valisi Kemal Çeber, halı fabrikasındaki yangına ilişkin açıklama yaptı
GAZİANTEP Valisi Kemal Çeber, halı fabrikasındaki yangına ilişkin açıklama yaptı
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