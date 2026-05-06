GAÜN'de yapılan çalışma tıp öğrencilerinin stres düzeyini ortaya koydu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi'nde yürütülen bilimsel çalışmada, tıp öğrencilerinin stres düzeyleri ile sosyodemografik özellikleri arasındaki ilişki incelendi.

Uluslararası akademik yayın platformlarından birinde yayımlanan ve öğrenciler ile akademisyenlerin yaptığı araştırmada, GAÜN Tıp Fakültesi 1. ve 6. sınıf öğrencilerinin algılanan stres düzeyleri değerlendirildi.

Çalışmada öğrencilerin eğitim sürecinde yaşadığı stresin; cinsiyet, ekonomik durum, akademik süreç ve yaşam alışkanlıklarıyla ilişkisi ele alındı.

Araştırma kapsamında 227 öğrenciye "Algılanan Tıp Fakültesi Stres Ölçeği" uygulanırken, elde edilen veriler doğrultusunda özellikle 6. sınıf öğrencilerinin stres düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlendi.

Kız öğrencilerde stres düzeyinin daha fazla görüldüğü çalışmada, ekonomik yetersizlik ve geçmiş akademik başarısızlıkların da daha yüksek stres düzeyiyle ilişkili olduğu tespit edildi.

Araştırmada ayrıca, öğrencilerin düzenli fiziksel aktivite yapma durumları ile yaşam memnuniyetlerinin stres düzeyleri üzerinde etkili olduğu değerlendirildi.