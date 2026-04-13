Büyükşehir Belediyesinden Milli Eğitim Bakanı Tekin'e hemşehrilik beratı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e deprem sonrası eğitim altyapısına yaptığı desteklerden ötürü Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı verme kararı aldı. Başkan Fatma Şahin, yapılan projeler hakkında bilgi verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı verilmesi kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "2026 Nisan Ayı Dönem Toplantısı"nın 1'inci Birleşimi, Meclis Salonu'nda yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında toplanan mecliste, Gaziantep'e verdiği destekler dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı" verilmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle kentte 105 okulun kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "2023'ten bugüne kadar 142 proje kapsamında 135 okul, 3 bin 252 derslik, 2 spor salonu ve 2 ilçede öğretmenevleri tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Yeni öğretmenevinin kentin en değerli bölgelerinden birinde konumlandırıldığını ifade eden Şahin, Türkiye'nin en iyi öğretmenevlerinden biri hazırlanan yapının maliyetinin yaklaşık 1 milyar 753 milyon lira olduğunu kaydederek, "Gaziantep'in eğitim altyapısına verilen bu güçlü destek, deprem sonrası ortaya konulan hızlı irade, şehrimizin çocuklarına, gençlerine ve öğretmenlerine sağlanan katkı nedeniyle Sayın Bakanımız Yusuf Tekin'e Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı verilmesini son derece kıymetli ve anlamlı buluyoruz." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Vedat Muriqi tarihe geçtiği maçta tribünden gelen tezahüratla hayrete düştü: Bu insanlar delirmiş

İspanya kendisine atılan sloganı konuşuyor
Gemiler ablukaya alınırken dev gemi Türkiye'ye geliyor
Netanyahu ateşe benzini döktü: Savaş çanları yine çalıyor