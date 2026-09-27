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Gaziantep'teki kazada 7 ölü, 16 yaralı olduğunu Bakan Çiftçi açıkladı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin sağlık durumu ciddiyetini korurken, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine müdahale etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te meydana gelen elim trafik kazasında 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 16 vatandaşımız yaralandı. Yaralılarımızdan birinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. İhbarın ardından AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz süratle olay yerine ulaşarak gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve beladan korusun."

Kaynak: AA
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