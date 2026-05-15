Gaziantep'te 4 araçlı zincirleme kaza; 1 yaralı

GAZİANTEP'te 3 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun batı gişeleri mevkisinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüleri öğrenilemeyen 47 ADT 474, 33 BCF 371 ve 59 AEL 795 plakalı 3 TIR ve 38 ES 588 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan TIR şoförü Hamdullah B. hastaneye sevk edildi. TIR'ların devrilmesiyle kapanan yol, 2 şerit olarak kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı