Gaziantep'te Yeni Çiftler İçin Aile Akademisi Açıldı

Gaziantep'te Yeni Çiftler İçin Aile Akademisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni evlenen ve evliliğe hazırlanan çiftler için Aile Akademisi'ni hizmete açtı. Eğitimler evlilik dinamikleri, iletişim, kriz yönetimi ve ebeveynlik gibi konuları kapsıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince hizmete açılan Aile Akademisi'nde, yeni evlenen ve evliliğe hazırlanan çiftler için eğitimler başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çiftlerin sağlıklı evlilik kurmalarına yardımcı olmayı amaçlayan akademide, evlilikte roller, iletişim, kriz yönetimi, nezaket ve sabır gibi ilişki dinamiklerinin yanı sıra mahremiyet, ebeveynliğe hazırlık, bütçe yönetimi ve öfke kontrolü gibi konular hakkında bilgi verilecek.

Eğitim 3 hafta sürecek ve program sonunda katılımcılara sertifika ile çeşitli hediyeler verilecek.

Eğitimden faydalanmak isteyen çiftler, Gaziantep Ailem Mobil Uygulaması (GAİLEM) ve gaziantepailem.com internet sitesinden başvuru yapabilecek.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu

Türkiye'nin dev çikolata markası konkordato ilan etti
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
Ece Erken, bir dönem 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'a aşkını ilan etti!

Bir dönem "Eniştem" diyordu! Aşkın ilk fotoğrafı geldi
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Gerçek tatilde ortaya çıktı
Türkiye'de şap hastalığı alarmı! Bakandan kırmızı et açıklaması geldi

Türkiye'yi alarma geçiren hastalık! Bakandan kırmızı et açıklaması
Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu

Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.