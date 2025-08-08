Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo 400 Gram Ele Geçirildi

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo 400 Gram Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bir otomobilde yapılan aramada 5 kilo 400 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep'te bir otomobilde yapılan aramada 5 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, bir otomobilde yaptıkları aramada 5 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

???????

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jack Grealish Fenerbahçe'yi reddetti

Fenerbahçe teklif yaptı, 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.