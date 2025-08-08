Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo 400 Gram Ele Geçirildi
Gaziantep'te bir otomobilde yapılan aramada 5 kilo 400 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekipler, bir otomobilde yaptıkları aramada 5 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel