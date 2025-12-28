Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda, 3 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce bir araçta yapılan aramada, 3 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.