Gaziantep'te üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, uyuşturucu madde ele geçirilen M.N. isimli şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Polis ekipleri, durumundan şüphelendiği M.N'nin üzerinde yaptığı aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek