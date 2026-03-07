Haberler

Gaziantep'te araç sürücüsüne saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Gaziantep'te trafikte bir araç sürücüsüne saldıran 3 zanlı tutuklandı. Vali Kemal Çeber, yeni yürürlüğe giren düzenlemelerle trafik saldırılarının cezalarının ağırlaştırıldığını açıkladı ve şüphelilere 180 bin lira para cezası uygulandığını duyurdu.

Gaziantep'te trafikte araç sürücüsüne saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Vali Kemal Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni yürürlüğe giren hukuki düzenlemelerle birlikte trafikte "başka bir araç sürücüsüne saldırı" gibi suçların cezalarının ağırlaştırıldığını kaydetti.

Çeber, trafikte yaşanan saldırı olayına ilişkin görüntünün de yer aldığı paylaşımında, "Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından trafikte ticari araç sürücüsüne saldıran 3 şüpheli tutuklandı ve şahıslara ayrı ayrı 180 bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konularak araç trafikten menedildi. Cezalar sadece sizi korumak için. Trafik kurallarına uyarak bu tür olumsuzlukların hepsinin önüne geçebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
