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Gaziantep'te Trafik Kazasında Yaralanan Zeynep Demirtaş Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Trafik Kazasında Yaralanan Zeynep Demirtaş Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kuzenini kaybeden Zeynep Demirtaş, 1 ay süren tedavi sürecinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza sonucunda 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, 2 kuzeninin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Zeynep Demirtaş (13), 1 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 5 Eylül'de Gaziantep-Yavuzeli yolunda meydana geldi. İsmail Aydın'ın kullandığı 27 ASJ 755 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, önünde ilerleyen Ömer Çelik yönetimindeki 02 AEP 552 plakalı kamyonun altına girdi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki Esma (11) ile Zeynep Kübra Aydın (14) isimli kardeşlerin öldüğü belirlendi. Yaralanan 8 kişi ise Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Zeynep Demirtaş da dün gece doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kuzenlerinden 1 ay sonra ölen Demirtaş'ın cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından Adıyaman'ın Besni ilçesi Yazıkarakuyu köyünde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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