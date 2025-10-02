Haberler

Gaziantep'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. İki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

H.Y. (42) idaresindeki 27 AHD 241 plakalı otomobil, Kırıkçalı Kavşağı'nda aynı yönde ilerleyen T.B. (32) yönetimindeki 03 ADS 857 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada, sürücü T.B. ile yolcu konumunda bulunan M.G. (30) yaralandı.

İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan T.B, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
