Gaziantep'te tırla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
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Gaziantep'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden çıkarılarak tedavi altına alındı.
Gaziantep'te tırla çarpışan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden çıkarılarak tedavi altına alındı.
Fayat Erdoğan yönetiminde 27 HS 295 plakalı tır, Organize Sanayi Bölgesi'nde 18 Nolu Cadde'de İsa Kıraç (48) idaresindeki 27 P 5083 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Kıraç, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Organize İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Kıraç, sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel