TIR, OTOMOBİLE ÇARPIP VİYADÜKTEN DÜŞTÜ; 2 ÖLÜ, 4 YARALI

Güncelleme:
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meyve yüklü TIR'ın otomobile çarpıp viyadükten düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. İsmail G. 'nin (23) kullandığı 33 BBP 313 plakalı meyve yüklü TIR, A.Ç.'nin (43) kullandığı 46 LD 335 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan TIR, viyadükten düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından TIR'dan çıkarılan ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ahmet B.(64) ve Mehmet G.'nin (37) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı İsmail G., G.B. (60) ile A.Ç ve R.D. (31) sağlık ekiplerince ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardında Ahmet B. ve Mehmet G.'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
