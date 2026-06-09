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Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın

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Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

GAZİANTEP'te tekstil fabrikasında yangnı çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

Kentte, 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yangın, dronla da görüntülendi.

Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber: Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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