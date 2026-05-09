Gaziantep'te tarlada çalışan kadınlara Anneler Günü sürprizi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tarlada çalışan mevsimlik tarım işçisi kadınlara Anneler Günü dolayısıyla sürpriz yapıldı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Ortaklı Mahallesi'nde şeker pancarı ekili alanda çalışan kadın tarım işçilerini ziyaret etti. Onlarla sohbet eden Erdoğan, tarlada çalışan kadınlara gül vererek Anneler Gününü kutladı.

Osman Erdoğan, üretime alın teriyle katkı sağlayan kadınların büyük emek verdiğini ifade ederek, "Yoğun emek vererek üretime katkı sunan emekçi kadınlarımızın, eli öpülesi annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Kadın işçilerden 47 yaşındaki, beş çocuk annesi Güler Çağlar, hayatında ilk kez çiçek aldığını belirterek, ziyaretten dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.