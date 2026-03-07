Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 179 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tarihi eser olduğu belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 179 sikke ve 29 obje ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.