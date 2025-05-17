Gaziantep'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bir kahvehanede oturan 25 yaşındaki Hasan Kaplan, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Saldırganların kimliği henüz belirlenemedi.

GAZİANTEP'te kahvehanede oturduğu sırada motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hasan Kaplan (25), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde, Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle kahvehane önüne gelen ve kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli, burada oturan Hasan Kaplan'a peş peşe tabancayla ateş açtı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralı Kaplan'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, motosikletle kaçan 2 şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Kadir GÜNEŞ Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

Kritik tarih pazartesi! İstanbul'a gelmeyen Trump'tan yeni karar
İşte 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış nedeni

İşte 78 kişiyi ölüme götüren yangının çıkış nedeni
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
MKE Ankaragücü'nün borcu dudak uçuklattı

Borçları dudak uçuklattı! Türk futbolunun çınarına kötü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Şimşek: Mayıs'ta enflasyon beklentisi yüzde 25,1'e geriledi

Bakan Şimşek'ten enflasyonda umutlandıran çıkış
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Hale Soygazi siber saldırıya uğradı

Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Dolandırıcıların kurbanı oldu
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.