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Gaziantep'teki cinayet davasında 4 sanığın yargılanmasına başlandı

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Gaziantep'te alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 25 yaşındaki Halil Aslan'ın ölümüne ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada maktulün babası şikayetçi olurken, sanıklardan biri tahliye edildi.

Gaziantep'te 25 yaşındaki Halil Aslan'ın silahlı kavgada yaşamını yitirmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Gaziantep 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan maktulün babası İbrahim Aslan, olaydan önce oğlunun sanıklar tarafından darbedildiğini ileri sürerek, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Tutuklu sanık Aziz Aslan ise olayla ilgisinin bulunmadığını ileri sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanıklardan Müslüm Aslan da olay günü yaşananları anlatarak, maktulün kendisine hakaret ettiğini, Halil Aslan'ın yaşamını yitirdiğini öğrendikten sonra polise teslim olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi amacıyla tutuklu sanıklar Mikail Aslan, Müslüm Aslan ve Aziz Aslan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, tutuklu sanık Cebrail Aslan'ın tahliyesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Beydilli Mahallesi'nde 28 Ocak 2026'da alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan 25 yaşındaki Halil Aslan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
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