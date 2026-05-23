Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Karagöz Mahallesi'nde bir grup ile Gökhan Ö. (22), Arda Ç. (17), Sedat Nuri T. (22), Bülent Ersoy A. (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheliler, silahla Gökhan Ö, Arda Ç, Sedat Nuri T. ve Bülent Ersoy A'ya ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Gökhan Ö, Arda Ç, Sedat Nuri T. ve Bülent Ersoy A, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iki grubun tartışması ve şüphelilerin silahla ateş açması yer alıyor.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
