Gaziantep'te silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı. Olayla ilgili 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Şubat'ta Karagöz Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada B.D'nin (31) tabanca ile yaralanmasına ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Ekipler, olaya karıştığı ileri sürülen 16 şüpheliyi gözaltına aldı, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
